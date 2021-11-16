ЧМ-2022. Отбор

Футболист не поможет Уэльсу в ближайшем матче.

Вингер мадридского Реала и сборной Уэльса Гарет Бэйл снова получил травму. Об этом сообщает Marca.

Футболист исключен из заявки сборной Уэльса на матч против Бельгии в рамках отбора на чемпионат мира-2022.

Медики сборной Уэльса уже доложили своим коллегам из Реала, что у Гарета дискомфорт в икроножной мышце и что он может возвращаться в клуб.

По возвращении в клуб доктора проведут дополнительное обследование Бэйлу и тогда станет известно, какой срок пропустит футболист.

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