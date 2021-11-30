Испания

Португалец восстановился после повреждения.

Нападающий Атлетико Жоау Фелиш восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Фелиш получил мышечное повреждение, из-за которого пропустил три последних матча команды. В понедельник португальский форвард приступил к тренировкам и вместе с командой готовился к субботней встрече с Мальоркой.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 11 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что защитник Киран Триппьер не поможет Атлетико до конца года.