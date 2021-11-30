Португалец восстановился после повреждения.
Жоау Фелиш, Getty Images
30 ноября 2021, 13:33
Нападающий Атлетико Жоау Фелиш восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба испанского клуба.
Фелиш получил мышечное повреждение, из-за которого пропустил три последних матча команды. В понедельник португальский форвард приступил к тренировкам и вместе с командой готовился к субботней встрече с Мальоркой.
В текущем сезоне 22-летний игрок провел 11 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись одним голом и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что защитник Киран Триппьер не поможет Атлетико до конца года.