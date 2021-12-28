Испания

Нападающий продолжит выступать за "бетикос".

Бетис продолжает работать над сохранением внутренних ресурсов команды и продлевать контракты со своими игроками.

Как сообщает официальный сайт испанского клуба, новое соглашение с Борхой Иглесиасом было заключено до лета 2026 года.

В текущем сезоне испанский форвард отыграл 28 поединков на клубном уровне, в которых отметился семью забитыми голами.

Напомним, что ранее Бетис продлил сотрудничество до 2025 года со своим главным тренером — Мануэлем Пеллегрини.