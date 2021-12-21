Испания

Команда чилийского специалиста занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги.

Бетис на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Мануэлем Пеллегрини.

Новое соглашение с 68-летним чилийским специалистом рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, летом прошлого года Пеллегрини продлил контракт на три года и по итогам прошедшей кампании занял шестое место в Ла Лиге, что дало возможность клубу выступать в Лиге Европы.

В текущем сезоне Бетис вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв второе место в группе, а в Ла Лиге "бетикос" набрали 33 очка после 18 туров и занимают третье место.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.