Испания

Севильский клуб ведет переговоры по хавбеку.

Полузащитник мадридского Реала Дани Себальос может в ближайшее время вновь стать игроком Бетиса, сообщает издание Mundo Deportivo.

Бетис уже начал переговоры по Себальосу и уже практически достиг соглашения. Ожидается, что сумма сделки составит около 10 миллионов евро.

Себальос является воспитанником Бетиса и выступал в севильском клубе до 2017 года, перейдя в Реал за 16,5 млн евро.

В текущем сезоне 25-летний игрок не провел ни одного поединка в футболке "сливочных".

Ранее сообщалось, что Бетис продлил контракт с главным тренером Мануэлем Пеллегрини.