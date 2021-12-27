Севильский клуб ведет переговоры по хавбеку.
Дани Себальос, Getty Images
27 декабря 2021, 10:14
Полузащитник мадридского Реала Дани Себальос может в ближайшее время вновь стать игроком Бетиса, сообщает издание Mundo Deportivo.
Бетис уже начал переговоры по Себальосу и уже практически достиг соглашения. Ожидается, что сумма сделки составит около 10 миллионов евро.
Себальос является воспитанником Бетиса и выступал в севильском клубе до 2017 года, перейдя в Реал за 16,5 млн евро.
В текущем сезоне 25-летний игрок не провел ни одного поединка в футболке "сливочных".
Ранее сообщалось, что Бетис продлил контракт с главным тренером Мануэлем Пеллегрини.