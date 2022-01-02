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Атлетико - Райо Вальекано, Getty Images
02 января 2022, 20:18
В поединке 19 тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико на своем поле одержал победу над Райо Вальекано (2:0).
Победу "матрасникам" обеспечил нападающий Анхель Корреа, который забил по голу в каждом из двух таймов.
После 19 игр команда Диего Симеоне набрала 32 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, а у Райо 30 баллов и пятая строчка.
Обзор матча:
Атлетико — Райо Вальекано 2:0
Голы: Корреа, 28, 53.
Атлетико: Облак — Триппьер, Хименес, Эрмосо, Ренан Лоди — Карраско (Фелипе, 90+1), Кондогбия, Де Пауль, Лемар — Корреа, Суарес (Кунья, 72).
Райо Вальекано: Зидан — Баллю, Савелич, Мараш, Фран Гарсия — Комесанья (Фалькао, 76), Валентин — Паласьон (Мартин, 46), Лопес (Трехо, 59), Родригес (Бебе, 59) — Гвардиола (Альваро Гарсия, 82).
Предупреждения: Симеоне, Суарес, Хименес, Де Пауль.