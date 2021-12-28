Испания

Матч с мадридским Атлетико под угрозой срыва.

В расположении испанского клуба Райо Вальекано зафиксирована массовая вспышка коронавируса. Об этом сообщает El Partidazo COPE.

По информации источника, сразу 17 футболистов "пиратов" сдали положительные тесты на коронавирус.

В настоящее время у клуба есть всего лишь восемь здоровых игроков, поэтому ближайшие матчи под угрозой переноса.

Ближайший матч Райо Вальекано должен провести 2 января против Атлетико в гостях.

После 18 игр Райо Вальекано набрал 30 очков и занимает сенсационное четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, опережая Атлетико на один балл.

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