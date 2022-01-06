Бразилец восстановился после коронавируса.
Винисиус Жуниор, Getty Images
06 января 2022, 22:53
Мадридский Реал после победы над Алькояно в рамках Кубка Испании (1:3) начал подготовку к матчу 20 тура Ла Лиги против Валенсии.
Перед тренировкой вингер Реала Винисиус Жуниор сдал повторный тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.
Бразилец уже приступил к тренировкам в общей группе и готов выйти на поле в игре против "летучих мышей".
Отметим, что в лазарете "королевского клуба" до сих пор находится Лука Йович, тест на COVID-19 которого показал положительный результат.
Матч Реал — Валенсия состоится 8 января и пройдет на Сантьяго Бернабеу. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.
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