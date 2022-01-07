Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Испании.

В рамках 1/16 финала Кубка Испании мадридский Атлетико в гостях разгромил Райо Махадаонду (5:0).

Счет в матче был открыт на 17 минуте, когда результативным ударом отметился Кунья. Спустя девять минут Ренан Лоди удвоил преимущество "матрасников", а в концовке первого тайма голом отметился Суарес. В середине второго тайма команда Диего Симеоне еще дважды поразила ворота хозяев усилиями Гризманна и Фелиша.

Обзор матча:

Райо Махадаонда — Атлетико 0:5

Голы: Кунья, 17, Ренан Лоди, 26, Суарес, 41, Гризманн, 67, Фелиш, 79

Райо Махадаонда: Гиральт (Альваро Фернандес, 5), Гонсалес, Касадо, Вега (Горка Итурраспе, 46), Осей, Перада (Альбьяч, 46), Сусаета (Мави, 60), Берналь, Рауль, Рубен Санчес (Эрнандес, 61), Тассембедо.

Атлетико: Облак, Фелипе, Хименес (Коке, 46), Ренан Лоди, Карраско, Лемар (Гризманн, 57), Кондогбиа, де Пауль, Льоренте (Корреа, 46), Суарес (Фелиш, 57), Матеус Кунья (Врсалько, 46).

Предупреждение: Рауль.