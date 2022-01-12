Испания

Жоан Лапорта поделился своими мыслями перед игрой с мадридским Реалом.

Президент Барселоны Жоан Лапорта прокомментировал предстоящий полуфинальный поединок Суперкубка Испании против мадридского Реала.

"Это первый раз, когда класико проводится за пределами Испании, и мы прилетели из Барселоны с желанием победить.

Несколько игроков восстановились после травм, так что сегодня мы рассчитывает на футболистов, которых до этого не могли выпустить на поле.

Мы очень надеемся на эту игру, у нас есть сила в виде очень талантливой молодежи. На сегодня у нас есть очень важный актив: молодость и желание выиграть игру", — приводит слова Лапорты Sport.

Матч Барселона — Реал состоится в среду, 12 января в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.