Испания

Мадридский клуб определился с составом команды.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти огласил заявку команды на матч с Атлетиком в четвертьфинале Кубка Испании.

В заявке "сливочных" оказался украинский голкипер Андрей Лунин, который выходил в основе команды в двух последних кубковых поединках.

Не поможет Реалу нападающий Карим Бензема, который испытывает проблемы со здоровьем. Также вне заявки мадридского клуба оказались травмированные Ферлан Менди и Мариано Диас, а также дисквалифицированный Марсело.

Матч Атлетик – Реал состоится в Бильбао в четверг, 3 февраля, и начнется в 22:30 по украинскому времени.