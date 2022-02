Каталонская Барселона в центральном поединке 23-го тура испанской Ла Лиги сумела на своем поле обыграть мадридский Атлетико (4:2).

Барселона — Атлетико 4:2 Видео голов и обзор матча

Эмоции от успеха быстро вскружили голову футболистам "блаугранас", однако, на фоне неудачного стартового отрезка сезона, они предпочли быстро скрыться в подтрибунных помещениях, ограничившись при этом скромным празднованием победы в раздевалке.

Главный тренер Барселоны Хави воспользовался моментом, и в настойчивой манере лично поздравил каждого из своих подопечных и помощников с добытой победой.

Ключевой посыл испанского специалиста звучал следующим образом: "Вперед! Вперед! Нас больше никто не остановит!", в то время как на заднем фоне кто-то из игроков уверенно заявил: "Мы в Лиге чемпионов!".

