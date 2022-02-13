Испания

Игра испанского чемпионата состоится сегодня, 13 февраля.

Барселона на своем официальном сайте объявила заявку на матч 24 тура испанской Ла Лиги против Эспаньола.

В лазарете "блаугранас" по-прежнему находятся Мемфис Депай, Серхи Роберто, Клеман Ленгле, Самуэль Умтити и Анссумане Фати. Помимо них из-за дисквалификации встречу пропустит Даниэль Алвес.

Матч Эспаньол — Барселона состоится сегодня, 13 февраля, в 22:00 по киевскому времени.

После 23 туров Барселона набрала 38 очков и занимает пятое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Эспаньол с 27 баллами располагается на 13-й позиции.