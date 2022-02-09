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Сергей Палкин рассказал о зимних сборах "горняков".

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал подготовку команды ко второй половине сезона под руководством итальянского специалиста Роберто Де Дзерби.

"У каждого тренера свое видение сборов, включая зимние. Самое главное, что их объединяет, — профессиональный подход. В тренерском штабе каждый знает, чем он занимается, это видно и вне тренировочного процесса, и особенно на тренировочных полях, когда фактически задействован весь состав. Нет такого, что кто-то простаивает, а потом включается. Все вовлечены в процесс.

Если поверхностно смотреть на разницу между Де Дзерби и тренерами, которые были до него, то фактически ребята поделены на две группы и работают в два этапа: сначала первая группа, которой уделяется, предположим, час, а потом заходит вторая. Это говорит о том, что Де Дзерби хочет лично уделять внимание каждому футболисту на поле, видеть, что каждый из них понимает, что делает, знает, где нужно находиться, в какой момент игры какой функционал выполнять. Естественно, длина тренировочного процесса в день увеличивается до трех и более часов, поэтому для самого тренерского штаба даже с физической точки зрения это достаточно тяжелая работа.

Немного другой подход, но главное, чтобы был профессионализм и чтобы в итоге после сборов был результат. Это первые зимние сборы Де Дзерби в нашем клубе, в Европе таких длинных сборов никто не проводит. И тоже вопрос, каким образом мы войдем в продолжение чемпионата.

По крайней мере у Роберто очень хороший тренерский штаб, который помогает. Постоянно рядом Дарио, который за многие годы прошел все тренировочные процессы, зимние и летние сборы, знает наш чемпионат и всячески помогает. Поддержка чувствуется. Роберто, скажем так, благодарен менеджменту клуба, что постоянно кто-то от менеджмента присутствует на тренировочных сборах, в самом тренировочном процессе, за поддержку и на поле, и вне его", — приводит слова Палкина пресс-служба "горняков".

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