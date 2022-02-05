Украина

Голкипер Шахтера рассказал о работе под началом итальянского специалиста.

Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин поделился мыслями о работе с итальянским наставником команды Роберто Де Дзерби.

Футболист считает, что новый специалист благотворно влияет на команду и коллектив.

Де Дзерби изменил наш менталитет. Важно, чтобы каждый молодой футболист понимал, что любой результат кроме победы — плохой результат. Нужно каждый матч выходить и доказывать, борясь за эту футболку.

Футболисты стали более требовательны друг к другу, так же как и тренерский штаб к нам. У нас изменилась не только тактика, но и мышление на поле", — сказал Трубин в эфире Instagram-аккаунта Шахтера.

Ранее молодой голкипер рассказал о том, в каком чемпионате хотел бы попробовать свои силы.