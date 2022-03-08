Мазрауї у червні стане вільним агентом.
Нусаір Мазрауї, Getty Images
08 марта 2022, 18:11
Правий захисник Аякса Нуассір Мазрауї підсилить Барселону — повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
У грудні минулого року трансфер був узгоджений з агентом футболіста Міно Райолою, а зараз Барселона домовилася з гравцем.
Мазрауї перейде до Барселони у якості вільного агента.
24-річний захісник провів 12 матчів (2 гола) за національну збірну Марокко та 130 матчів (10 голів) за Аякс в усіх турнирах.
Раніше Гравенберх відмовився залишити Аякс у якості вільного агента.