Испания

Мазрауї у червні стане вільним агентом.

Правий захисник Аякса Нуассір Мазрауї підсилить Барселону — повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

У грудні минулого року трансфер був узгоджений з агентом футболіста Міно Райолою, а зараз Барселона домовилася з гравцем.

Мазрауї перейде до Барселони у якості вільного агента.

24-річний захісник провів 12 матчів (2 гола) за національну збірну Марокко та 130 матчів (10 голів) за Аякс в усіх турнирах.

Раніше Гравенберх відмовився залишити Аякс у якості вільного агента.