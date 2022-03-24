Испания

Форвард травмував плече.

Під час ранкового тренування у четвер, 24 березня, отримав травму Рауль де Томас — повідомив офіційний сайт національної збірної.

Після обстеження вдень лікарі виявили незначне пошкодження плеча та вірішили не ризикувати здоров'ям гравця та відправили 27-річного форварда Еспаньола додому.

На заміну де Томасу ніхто не викликаний. Збірна зіграє товариські зустрічі з Албанією (26 березня) та Ісландією (29 березня).

Де Томас провів 2 матчі (0 голів) у складі національної збірної Іспанії та грав за Реал (1 матч в усіх турнирах, 0 голів), Кордобу (27, 6), Вал'ядолід (38, 15), Райо Вал'єкано (66, 38), Бенфіку (16, 3) та Еспаньол (82, 42).