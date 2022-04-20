Испания

До вашої уваги трансляція матчу 33 туру іспанського чемпіонату.

У рамках 33 туру іспанської Ла Ліги на нас чекає матч між Осасуною та мадридським Реалом, який пройде на стадіоні Сьюдад де Валенсія.

Стежити за всіма подіями цього поєдинку ви зможете на Football.ua.

Сервіс MEGOGO проведе безкоштовну трансляцію матчу на території України. Початок – о 22:30 за київським часом.

Після 32 ігор Реал очолює турнірну таблицю Ла Ліги, набравши 75 очок, що на 15 більше, ніж у трьох команд позаду. В активі Осасуни 44 бали та дев'ятий рядок.