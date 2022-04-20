Причини відсутності валлійця не повідомляються.
Гарет Бейл, Getty Images
20 апреля 2022, 18:43
Нападник мадридського Реала Гарет Бейл не зможе допомогти своїй команді у матчі 33 туру іспанської Ла Ліги проти Осасуни. Про це повідомляє прес-служба "вершкових".
Також зазначимо, що мадридська команда не стала розкривати причини його відсутності в заявці на майбутній матч.
Цього сезону Бейл провів лише п'ять поєдинків у чемпіонаті, в яких забив один гол.
Раніше повідомлялося, що Бейл хоче залишитися у Ла Лізі після відходу з Реала.
Матч Осасуна — Реал пройде сьогодні, 20 квітня, о 22:30 за київським часом.