Испания

Причини відсутності валлійця не повідомляються.

Нападник мадридського Реала Гарет Бейл не зможе допомогти своїй команді у матчі 33 туру іспанської Ла Ліги проти Осасуни. Про це повідомляє прес-служба "вершкових".

Також зазначимо, що мадридська команда не стала розкривати причини його відсутності в заявці на майбутній матч.

Цього сезону Бейл провів лише п'ять поєдинків у чемпіонаті, в яких забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Бейл хоче залишитися у Ла Лізі після відходу з Реала.

Матч Осасуна — Реал пройде сьогодні, 20 квітня, о 22:30 за київським часом.