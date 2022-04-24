Испания

До вашої уваги трансляція матчу 21 туру іспанського чемпіонату.

У рамках 21 туру іспанської Ла Ліги на нас чекає перенесений матч між Барселоною та Райо Вальєкано.

Стежити за всіма подіями цього матчу ви зможете на Football.ua.

Сервіс MEGOGO проведе безкоштовну трансляцію матчу на території України. Початок – о 22:00 за київським часом.

Після 32 турів Барселона ділить друге та третє місця з Севільєю, набравши по 63 очки, але має гру в запасі. До Реала попереду - 15 балів. В активі Райо Вальєкано — 37 очок і 14 рядок.