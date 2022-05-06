Испания

35-річний футболіст отримав травму у матчі з Мальоркою.

Захисник Барселони Жерар Піке не зможе допомогти своїй команді в матчах нинішнього сезону, що залишилися. Про це повідомляє Sport.es.

Нагадаємо, 35-річний іспанець отримав пошкодження у матчі проти Мальорки та був замінений у середині першого тайму.

За інформацією джерела, у Піке загострення тендинопатії, яка вже вразила його м'яз лівого стегна, що приводить. Терміни відновлення футболіста не повідомляються, але зазначається, що він не встигне відновитись до кінця сезону.

У поточній кампанії Піке провів 39 поєдинків, у яких забив три м'ячі.