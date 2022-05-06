35-річний футболіст отримав травму у матчі з Мальоркою.
Жерар Піке, Getty Images
06 травня 2022, 10:40
Захисник Барселони Жерар Піке не зможе допомогти своїй команді в матчах нинішнього сезону, що залишилися. Про це повідомляє Sport.es.
Нагадаємо, 35-річний іспанець отримав пошкодження у матчі проти Мальорки та був замінений у середині першого тайму.
За інформацією джерела, у Піке загострення тендинопатії, яка вже вразила його м'яз лівого стегна, що приводить. Терміни відновлення футболіста не повідомляються, але зазначається, що він не встигне відновитись до кінця сезону.
У поточній кампанії Піке провів 39 поєдинків, у яких забив три м'ячі.