Германия

Футболісти німецького клубу вважають трансфер поляка розумним рішенням.

Гравці мюнхенської Баварії сумніваються у необхідності утримання у їхньому складі нападаючого Роберта Левандовські. Про це повідомляє Abendzeitung München.

За інформацією джерела, футболісти не впевнені, що їм вдасться відновити довіру та командний дух із польським форвардом, який нещодавно публічно критикував клуб у різних ЗМІ.

Раніше Левандовські активно обговорював із пресою своє майбутнє і відкрито заявляв про те, що його період кар'єри в Баварії добіг кінця. Також він звинувачував клуб у неповазі.

Баварія провела бесіду із футболістом, після чого Роберт більше не робив жодних публічних заяв.

Минулого сезону Левандовскі провів 46 матчів, у яких забив 50 голів і віддав сім асистів.

Раніше повідомлялося, що Барселона підготувала останню пропозицію щодо Левандовські.