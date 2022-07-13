Испания

Закінчення трансферної саги все ближче.

Як повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо, вінгер Лідса Рафінья Беллолі сьогодні вилетить до Лідса, щоб оформити свій перехід до Барселони.

Угода буде розрахована до червня 2027-го року, а бразилець тим самим здійснить свою мрію, заради якої відхилив лондонським грандам.

Як пише той же Романо, тепер Барселона з упевненістю перемикається на Роберта Левандовські. Який, до слова, вчора на прибув на тренування Баварії, а та озвучила трансферні вимоги щодо його переходу.

Раніше Романо повідомляв, що Барса вже оформила перехід Рафіньї.