Закінчення трансферної саги все ближче.
Рафінья Беллолі, Getty Images
13 липня 2022, 10:04
Як повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо, вінгер Лідса Рафінья Беллолі сьогодні вилетить до Лідса, щоб оформити свій перехід до Барселони.
Угода буде розрахована до червня 2027-го року, а бразилець тим самим здійснить свою мрію, заради якої відхилив лондонським грандам.
Як пише той же Романо, тепер Барселона з упевненістю перемикається на Роберта Левандовські. Який, до слова, вчора на прибув на тренування Баварії, а та озвучила трансферні вимоги щодо його переходу.
Раніше Романо повідомляв, що Барса вже оформила перехід Рафіньї.