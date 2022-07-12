Германия

Польський форвард не має наміру бойкотувати проти тренувань.

Нападник Баварії Роберт Левандовські вже приїхав на тренувальну базу мюнхенського клубу. Про це повідомляє журналіст Sky Sports Торбен Хоффманн.

Раніше 33-річний поляк публічно зголосився залишити німецький клуб у літнє трансферне вікно на тлі активного інтересу з боку Барселони.

Проте сьогодні Роберт прибув до клініки для проходження традиційного медогляду перед відновленням тренувального процесу.

Hier fährt @lewy_official zum Herz- und Lungentest am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder vor. Kein Trainingsstreik wie angekündigt @SkySportsNews @SkySportDE pic.twitter.com/cG5clLW8KG — Torben Hoffmann (@Sky_Torben) July 12, 2022

Вже завтра Роберт працюватиме із командою, яку хоче покинути. Таким чином, Левандовські не збирається бойкотувати тренування і далі свариться з керівництвом клубу.