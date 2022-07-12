Польський форвард не має наміру бойкотувати проти тренувань.
РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСЬКІ, GETTY IMAGES
12 липня 2022, 11:15
Нападник Баварії Роберт Левандовські вже приїхав на тренувальну базу мюнхенського клубу. Про це повідомляє журналіст Sky Sports Торбен Хоффманн.
Раніше 33-річний поляк публічно зголосився залишити німецький клуб у літнє трансферне вікно на тлі активного інтересу з боку Барселони.
Проте сьогодні Роберт прибув до клініки для проходження традиційного медогляду перед відновленням тренувального процесу.
Вже завтра Роберт працюватиме із командою, яку хоче покинути. Таким чином, Левандовські не збирається бойкотувати тренування і далі свариться з керівництвом клубу.