Карло Анчелотті планує дати шанс українцю у поєдинку проти мексиканської Америки.
АНДРІЙ ЛУНІН, REAL MADRID
25 липня 2022, 20:50
Український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін має зіграти у стартовому складі у наступному товариському матчі "вершкових". Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, головний тренер Карло Анчелотті планує перевірити готовність 23-річного українця у матчі проти мексиканської Америки.
Також наголошується, що потім буде гра з Ювентусом, де італієць використовуватиме найсильніший склад, щоб оцінити його стан перед матчем за Суперкубок УЄФА проти Айнтрахта, який відбудеться 10 серпня.
Минулого сезону Лунін провів чотири поєдинки, в яких пропустив чотири м'ячі.
Матч проти Америки відбудеться 26 липня о 5:30 за київським часом, а гра з Ювентусом – 31 липня.