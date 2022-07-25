Іспанія

Карло Анчелотті планує дати шанс українцю у поєдинку проти мексиканської Америки.

Український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін має зіграти у стартовому складі у наступному товариському матчі "вершкових". Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, головний тренер Карло Анчелотті планує перевірити готовність 23-річного українця у матчі проти мексиканської Америки.

Також наголошується, що потім буде гра з Ювентусом, де італієць використовуватиме найсильніший склад, щоб оцінити його стан перед матчем за Суперкубок УЄФА проти Айнтрахта, який відбудеться 10 серпня.

Минулого сезону Лунін провів чотири поєдинки, в яких пропустив чотири м'ячі.

Матч проти Америки відбудеться 26 липня о 5:30 за київським часом, а гра з Ювентусом – 31 липня.