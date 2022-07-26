Іспанія

Головний тренер каталонців оцінив можливість повернення легенди до клубу.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував можливість повернення Ліонеля Мессі до стану "синьо-гранатових".

"Зараз немає сенсу говорити про повернення Лео Мессі. У нього є діючий контракт із ПСЖ, тому це неможливо. Подивимося у майбутньому. Президент клубу Жоан Лапорта вже казав, що сподівається на те, що це ще не кінець Мессі у Барселоні" — підсумував 42-річний фахівець.

Нагадаємо, раніше Хаві попросив Лапорту повернути Лео до Барси. Контракт Мессі з Барселоною діє до літа 2023-го з можливістю продовження на рік.