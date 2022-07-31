Іспанія

Але тільки в якості заміни для Бензема.

Виступи німецького нападника лондонського Челсі Тімо Вернера в минулому сезоні відверто не вражали, тож у пресі подекуди почала з’являтись інформація про його можливий відхід до іншого клуба вже найближчим часом.

Претендентів на 26-річного виконавця не так уже й багато — РБ Лейпциг, зі складу якого футболіст переїхав до Англії, Ньюкасл та туринський Ювентус.

Незважаючи на бажання власне німця залишити склад "пенсіонерів", головний тренер Томас Тухель не вбачає в цьому нагальної потреби.

Проте агенти Вернера працюють дуже активно. Як повідомляє іспанська преса, мадридський Реал досі не вирішив питання із наступником для Каріма Бензема, тож найближчим часом остаточно планує закрити цей гештальт.

У тому числі, за рахунок нападника Челсі, за якого доведеться викласти не менше, аніж 35 млн євро.

Вернер у минулому сезоні забив 11 голів та віддав шість гольових передач у 37 матчах.