Англія

Сам німецький футболіст хоче залишити лондонський клуб.

Нападник лондонського Челсі Тімо Вернер міг продовжити свою кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє Kicker.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного німця був зацікавлений його колишній клуб Лейпциг, який намагався отримати гравця.

Проте головний тренер "синіх" Томас Тухель відмовився відпускати футболіста та заблокував перехід у стан "биків". При цьому сам футболіст заявляв про своє бажання покинути Лондон.

Минулого сезону Вернер провів 37 поєдинків, у яких забив 11 голів та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялося, що у послугах Вернера зацікавлені Ювентус та Ньюкасл.