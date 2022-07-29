Сам німецький футболіст хоче залишити лондонський клуб.
Тімо Вернер, Getty Images
29 липня 2022, 10:18
Нападник лондонського Челсі Тімо Вернер міг продовжити свою кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє Kicker.
За інформацією джерела, у послугах 26-річного німця був зацікавлений його колишній клуб Лейпциг, який намагався отримати гравця.
Проте головний тренер "синіх" Томас Тухель відмовився відпускати футболіста та заблокував перехід у стан "биків". При цьому сам футболіст заявляв про своє бажання покинути Лондон.
Минулого сезону Вернер провів 37 поєдинків, у яких забив 11 голів та віддав шість результативних передач.
Раніше повідомлялося, що у послугах Вернера зацікавлені Ювентус та Ньюкасл.