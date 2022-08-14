Іспанія

За іспанського наставника команда виграла 52,63% матчів.

У першому турі іспанської Ла Ліги Барселона зіграла внічию з Райо Вальєкано (0:0).

За інформацією журналіста Франа Мартінеса, головний тренер Барселони Хаві має найгірший відсоток перемог серед усіх наставників "блаугранас" за останні 20 років.

Відсоток перемог Хаві складає 52,63% матчів – 20 з 38. Також у списку найгірших опинилися Рональд Куман (58,21), Кіке Сетьєн (64) та Ернесто Вальверде (66,90).

Нагадаємо, Хаві очолив Барселону у 2021 році. Минулого сезону Барселона фінішувала другою у Ла Лізі.