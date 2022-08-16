Куассі є пріоритетною метою Севільї.
Тангі Ньянзу Куассі у Києві, матч Динамо - Баварія 1:2, Getty Images
16 серпня 2022, 09:31
Севілья хоче підписати Тангі Ньнзу Куассі, повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо. Андалусійці ведуть перемовини з Баварією і сподіваються завершити угоду цього тижня.
За інформацією журналіста, 20-річний француз є пріоритетною метою Севільї. Про можливу суму трансферу наразі не повідомляється.
Нагадаємо, Севілью цього літа залишив інший французький центрбек — Жюль Кунде.