Севілья хоче підписати Тангі Ньнзу Куассі, повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо. Андалусійці ведуть перемовини з Баварією і сподіваються завершити угоду цього тижня. 

За інформацією журналіста, 20-річний француз є пріоритетною метою Севільї. Про можливу суму трансферу наразі не повідомляється.

Нагадаємо, Севілью цього літа залишив інший французький центрбек — Жюль Кунде.