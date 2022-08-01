Каталонці провели офіційну презентацію футболіста.
жюль кунде, getty images
01 серпня 2022, 14:13
Каталонська Барселона презентувала чергового новачка команди Жюля Кунде.
Сторони урочисто підписали контракт, а сам футболіст продемонстрував свої вміння роботи із м'ячем.
"Мені потрібно працювати над собою та вчитись. Я ще дуже молодий, але я вже прагну допомагати Барселоні. Дуже щасливий знаходитись тут", — розповів Кунде.
За минулий футбольний рік француз награв 44 матчі на клубному рівні, забивши три голи та віддавши один гольовий пас.
Раніше стали відомі деталі підписаного контракту захисника.