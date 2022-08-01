Іспанія

Каталонці провели офіційну презентацію футболіста.

Каталонська Барселона презентувала чергового новачка команди Жюля Кунде.

Сторони урочисто підписали контракт, а сам футболіст продемонстрував свої вміння роботи із м'ячем.

"Мені потрібно працювати над собою та вчитись. Я ще дуже молодий, але я вже прагну допомагати Барселоні. Дуже щасливий знаходитись тут", — розповів Кунде.

За минулий футбольний рік француз награв 44 матчі на клубному рівні, забивши три голи та віддавши один гольовий пас.

Раніше стали відомі деталі підписаного контракту захисника.