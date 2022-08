Каталонська Барселона презентувала чергового новачка команди Жюля Кунде.

Сторони урочисто підписали контракт, а сам футболіст продемонстрував свої вміння роботи із м'ячем.

"Мені потрібно працювати над собою та вчитись. Я ще дуже молодий, але я вже прагну допомагати Барселоні. Дуже щасливий знаходитись тут", — розповів Кунде.

His first touches in blaugrana 🔥 @jkeey4 pic.twitter.com/SC3xvY1DcS