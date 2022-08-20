Іспанія

Відбувся черговий матч другого туру чемпіонату Іспанії.

У поєдинку другого туру іспанської Ла Ліги Бетіс у гостях здобув перемогу над Мальоркою з рахунком 2:1.

Вже на дев'ятій хвилині гості повели у рахунку після того, як Борха Іглесіас реалізував пенальті. На початку другого тайму господарі відігралися зусиллями Ведата Муріки, але останнє слово було за гостями.

Той самий Іглесіас реалізував другий пенальті і оформив дубль, вдруге вивівши свою команду вперед.

Для Мальорки це перша поразка у новому сезоні після нічиї з Атлетіком (0:0), а для Бетіса це друга перемога поспіль після успіху в матчі проти Ельче (3:0).

Мальорка — Бетіс 1:2

Голи: Мурікі, 57 — Іглесіас, 9 (пен), 72 (пен).

Мальорка: Райкович — Коста, Копете (Лаго, 87), Раільйо, Маффео — Дані Родрігес (Пратс, 80), Батталья (Баба, 80), Грен'є (Антоніо Санчес, 64), Лі Кан Ін — Мурікі.

Бетіс: Руі Сілва — Морено, Гонсалес, Песселья, Руйбал — Карвальйо (Морон, 88), Гвідо Родрігес — Хуанмі, Іглесіас, Родрі (Гонсалес, 64) — Фекір.

Попередження: Грен'є, Дані Родрігес, Вальєнт, Раільйо, Батталья, Маффео, Коста — Карвальйо, Хуанмі, Фекір, Песселья, Гонсалес, Гвідо Родрігес, Руі Сілва, Морон.