Іспанія

Відбувся черговий матч другого туру чемпіонату Іспанії.

У матчі другого туру іспанської Ла Ліги Атлетік із Більбао на своєму полі мінімально обіграв Валенсію з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий наприкінці першого тайму, а його автором став Алекс Беренгер, якому асистував Мікель Весга.

Для "басків" це перша перемога в сезоні після нічиї з Мальоркою, а Валенсія має першу поразку після успіху в матчі проти Жирони.

Атлетік — Валенсія 1:0

Гол: Беренгер, 42.

Атлетік: Сімон — Берчіче, Альварес, Вівіан, Де Маркос — Муніаін (Рауль Гарсія, 73), Весга, Сансет (Венседор, 73) — Беренгер (Саррага, 64), І. Вільямс (Морсільйо, 90+2) — Н. Вільямс (Капа, 90+2).

Валенсія: Мамардашвілі — Алькальде (Лато, 62), Діакабі, Пауліста, Коррейя (Фулькьє, 75) — Солер, Гільямон (Андре Маркос, 75), Муса (Ніко, 62) — Ліно, Кастільєхо, Дуро (Гомес, 17).

Попередження: Вівіан, Муніаін, Сімон, Берчіче, Альварес — Муса, Діакабі.