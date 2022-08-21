Іспанія

Польський форвард забив на 45 секунді у ворота Сосьєдада.

Наразі проходить поєдинок третього туру між Барселоною та Реал Сосьєдадом.

Рахунок у матчі було відкрито вже на 45 секунді зустрічі, коли нападник "блаугранас" Роберт Левандовскі замкнув простріл у штрафний майданчик від Алекса Бальде.

Для польського форварда, який улітку перебрався до Барселони з Баварії, це був дебютний м'яч у складі "блаугранас" у двох офіційних матчах.

Зазначимо, що саме сьогодні Роберт святкує свій 34 день народження. На честь цієї події на Football.ua можна пройти спеціальне опитування.

Нагадаємо, слідкувати за ключовими подіями матчу Реал Сосьєдад — Барселона ви можете на Football.ua.