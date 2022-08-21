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Нова серія футбольного “Що? Де? Коли?”.

Сьогодні в одного з найкращих бомбардирів сучасності черговий день народження. Той випадок, коли слово “святкує” не дуже підходить, адже сьогодні на Левандовські та його нову команду чекає важкий матч у Сан-Себастьяні. Немає сумнівів, що схиблений на здоровому способі життя та саморозвитку Роберт відкладе будь-які святкування на день-другий, щоб збільшити шанси забити дебютний гол за Барселону.

Левандовські вже дуже давно на увазі, він справжня суперзірка футболу. Але подивимося, чи зможете ви відповісти на всі питання, які ми присвятили у спеціальному онлайн-квізі. Напружуйте пам'ять, логіку, ерудицію – у пригоді може стати все.

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