Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 19 серпня.
Футбольне життя влітку не зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.
Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У п’ятницю, 19 серпня:
Стали відомі невтішні новини про поведінку нападника французького Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе після підписання оновленої угоди з клубом.
Бразильський півзахисник Каземіро доєднався до складу англійського Манчестер Юнайтед.
Французький Парі Сен-Жермен запропонував аргентинському нападнику Ліонелю Мессі підписати нову угоду.
Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.