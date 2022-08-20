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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 19 серпня.

Футбольне життя влітку не зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У п’ятницю, 19 серпня:

Стали відомі невтішні новини про поведінку нападника французького Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе після підписання оновленої угоди з клубом.

Бразильський півзахисник Каземіро доєднався до складу англійського Манчестер Юнайтед.

Французький Парі Сен-Жермен запропонував аргентинському нападнику Ліонелю Мессі підписати нову угоду.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.