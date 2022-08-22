До вашої уваги найкращі моменти зустрічі Ла Ліги.
Атлетіко — Вільярреал, Getty Images
22 серпня 2022, 00:15
У рамках другого туру іспанської Ла Ліги Атлетіко на своєму полі поступився Вільярреалу з рахунком 0:2.
У складі "жовтої субмарини" результативними ударами відзначилися Піно та Морено.
"Матрацники" закінчували зустріч у меншості після вилучення Моліни у компенсований арбітром час.
Огляд матчу
Атлетіко — Вільярреал 0:2
Голи: Піно, 73, Морено, 90+8.
Атлетіко: Облак — Мандава, Вітсель, Савич (Хіменес, 76) — Коке — Карраско, Лемар (Де Пауль, 62), Льоренте (Грізманн, 62), Моліна — Феліш (Корреа, 70), Мората (Кунья, 70).
Вільярреал: Рульі — Педраса, Торрес, Альбіоль, Фойт — Ло Чельсо (Баена, 69), Парехо, Капу (Коклен, 69), Піно (Чуквезе, 76) — Джексон (Морланес, 84), Морено.
Попередження: Феліш, Хіменес — Парехо, Баена, Морено.
Вилучення: Моліна, 90+6 (пряма червона).
Джерело: MEGOGO.