Іспанія

Відбувся черговий матч другого туру іспанської Ла Ліги.

У поєдинку другого туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко на своєму полі поступився Вільярреалу з рахунком 0:2.

Рахунок у матчі був відкритий у середині другого тайму, коли результативним ударом відзначився Єремі Піно. Потім на восьмій компенсованій хвилині "жовта субмарина" провела швидку контратаку і подвоїла перевагу після голу Жерара Морено.

Також зазначимо, що команда Дієго Сімеоне закінчувала матч у меншості після вилучення Науеля Моліни, який відверто ліктем врізав супернику у спину на 96 хвилині зустрічі.

Для Вільярреала це друга перемога поспіль після успіху в матчі проти Вальядоліда, а для "матрацників" перша поразка після перемоги над Хетафе.

Атлетіко — Вільярреал 0:2

Голи: Піно, 73, Морено, 90+8.

Атлетіко: Облак — Мандава, Вітсель, Савич (Хіменес, 76) — Коке — Карраско, Лемар (Де Пауль, 62), Льоренте (Грізманн, 62), Моліна — Феліш (Корреа, 70), Мората (Кунья, 70).

Вільярреал: Рульі — Педраса, Торрес, Альбіоль, Фойт — Ло Чельсо (Баена, 69), Парехо, Капу (Коклен, 69), Піно (Чуквезе, 76) — Джексон (Морланес, 84), Морено.

Попередження: Феліш, Хіменес — Парехо, Баена, Морено.

Вилучення: Моліна, 90+6 (пряма червона).