Відбувся черговий матч другого туру іспанської Ла Ліги.
Атлетіко - Вільярреал, Getty Images
21 серпня 2022, 22:46
У поєдинку другого туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко на своєму полі поступився Вільярреалу з рахунком 0:2.
Рахунок у матчі був відкритий у середині другого тайму, коли результативним ударом відзначився Єремі Піно. Потім на восьмій компенсованій хвилині "жовта субмарина" провела швидку контратаку і подвоїла перевагу після голу Жерара Морено.
Також зазначимо, що команда Дієго Сімеоне закінчувала матч у меншості після вилучення Науеля Моліни, який відверто ліктем врізав супернику у спину на 96 хвилині зустрічі.
Для Вільярреала це друга перемога поспіль після успіху в матчі проти Вальядоліда, а для "матрацників" перша поразка після перемоги над Хетафе.
Атлетіко — Вільярреал 0:2
Голи: Піно, 73, Морено, 90+8.
Атлетіко: Облак — Мандава, Вітсель, Савич (Хіменес, 76) — Коке — Карраско, Лемар (Де Пауль, 62), Льоренте (Грізманн, 62), Моліна — Феліш (Корреа, 70), Мората (Кунья, 70).
Вільярреал: Рульі — Педраса, Торрес, Альбіоль, Фойт — Ло Чельсо (Баена, 69), Парехо, Капу (Коклен, 69), Піно (Чуквезе, 76) — Джексон (Морланес, 84), Морено.
Попередження: Феліш, Хіменес — Парехо, Баена, Морено.
Вилучення: Моліна, 90+6 (пряма червона).