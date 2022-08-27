Іспанія

"Матрацників" чекають зміни на лівому фланзі захисту.

Відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо пише про кадрові зміни на лівому фланзі оборони мадридського Атлетіко.

Як повідомляє італійський журналіст, мадридський клуб орендує без права викупу гравця Тоттенгема Серхіо Регілона. Що цікаво, 25-річний футболіст є вихованцем і колишніх гравцем запеклих суперників "матрацників" — Реалу.

Втім, стан Атлетіко залишить бразилець Ренан Лоді. Мова йде про оренду до Ноттінгем Форест за 5 мільйонів євро з правом викупу за 30. Наразі йдуть перемовини про особисті умови гравця.

Раніше Регілон міг стати частиною трансферу Маліновського і перейти до Аталанти. Також Серхіо мав можливість перебратися до Лаціо.