Іспанія

Француз гратиме за каталонців у матчах Ла Ліги.

Іспанська Барселона таки зуміла зареєструвати французького оборонця Жюля Кунде, повідомляє Marca. Раніше це не давали зробити фінансові моменти.

Відзначимо, що 23-річний футболіст може допомогти "синьо-гранатовим" вже у матчі 3-го туру Ла Ліги проти Вальядоліду. Хаві заявляв про готовність використати Жюля на полі вже у неділю.

Нагадаємо, що Барселона ризикувала взагалі втратити француза, якби не так і не отримала право його загравати.