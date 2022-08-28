До вашої уваги найкращі моменти матчу іспанської Ла Ліги.
Альмерія - Севілья, Getty Images
28 серпня 2022, 10:39
У третьому турі іспанської Ла Ліги Альмерія на своєму полі несподівано обіграла Севілью з рахунком 2:1.
Севілья відкрила рахунок у матчі на 30 хвилині зусиллями Торреса. Проте ще до перерви Альмерія відігралася завдяки голу Рамазані, а на початку другого тайму Умар забив другий м'яч у ворота Севільї.
Огляд матчу
Альмерія — Севілья 2:1
Голи: Рамазані, 42, Умар, 55 — Торрес, 30.
Джерело: MEGOGO