Іспанія

До вашої уваги найкращі моменти матчу іспанської Ла Ліги.

У третьому турі іспанської Ла Ліги Альмерія на своєму полі несподівано обіграла Севілью з рахунком 2:1.

Севілья відкрила рахунок у матчі на 30 хвилині зусиллями Торреса. Проте ще до перерви Альмерія відігралася завдяки голу Рамазані, а на початку другого тайму Умар забив другий м'яч у ворота Севільї.

Огляд матчу

Альмерія — Севілья 2:1

Голи: Рамазані, 42, Умар, 55 — Торрес, 30.

Джерело: MEGOGO