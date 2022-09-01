Іспанія

Досвідчений іспанець повертається до рідного чемпіонату.

Півзахисник Саутгемптона Оріоль Ромеу підписав контракт із Жироною. Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.

Деталі угоди із 30-річним іспанцем не розголошуються.

Футболіст виступав за "святих" із 2015 року. За цей час він провів 256 матчів, у яких забив вісім голів.

Після трьох стартових турів Жирона набрала три очки і посідає 13 місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, куди клуб повернувся після трирічної перерви.