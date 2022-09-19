Іспанія

Хорватський хавбек виступає за "вершкових" з 2012 року.

Учора Реал у мадридському дербі обіграв Атлетіко (2:1) у рамках шостого туру іспанської Ла Ліги.

У стартовому складі "вершкових" на цей матч вийшов півзахисник Лука Модрич.

За інформацією Squawka News, для 37-річного хорвата це був 300 матч у чемпіонаті Іспанії.

Нагадаємо, Модрич виступає за Реал із 2012 року. Разом із Реалом він тричі ставав чемпіоном Ла Ліги, п'ять разів вигравав Лігу чемпіонів та взяв Золотий м'яч у 2018 році.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетіко — Реал.