Іспанія

Нову нагороду було засновано цього року.

Нападник Барселони та збірної Польщі Роберт Левандовські стане першим володарем трофею імені Герда Мюллера. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Нагадаємо, ця нагорода була заснована цьогорічним журналом France Football. Вона видається гравцю, який забив найбільше голів за клуб та збірну в офіційних матчах за сезон. Вручення нагороди відбудеться 17 жовтня у Парижі.

Минулого сезону Левандовські забив 57 голів в іграх за Баварію та збірну Польщі.

Зазначимо, що цього сезону 34-річний поляк виступає за Барселону, куди він перебрався минулого літа.