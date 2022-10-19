Іспанія

Football.ua представляє переклад матеріалу The Athletic про фінансові проблеми каталонського клубу.

Навколо Камп Ноу під час фінального свистка матчу Барселони з міланським Інтером (3:3) панувала здебільшого моторошна тиша, коли місцеві вболівальники зрозуміли, що їхній клуб практично вилетів з Ліги чемпіонів-2022-23. Попереду ще дві гри групи, проте все не зовсім у руках каталонців.

Коли гравці, тренери та вболівальники міланців святкували, більшість із 92 302 натовпу були приголомшені та виснажені — як і команда Барселони, її тренер Хаві Ернандес та президент клубу Жоан Лапорта.

Цього не повинно було статися після насиченого подіями літа 2022 року, коли було задіяно низку фінансових важелів і ажіотаж, викликаний новими підписаннями, такими як Роберт Левандовські. Усе це було розроблено для того, щоб переконатися, що клуб був готовий до таких великих вечорів, як цей, із відновленою командою, яка знову зможе змагатися за найвищі трофеї.

Усього через два місяці сезону ця теорія справді виглядає дуже хиткою. Нова команда Барселони вражаюче розпочала сезон у Ла Лізі, Левандовські забиває голи, а більшість інших нових підписань, схоже, швидко закріпились у складі.

Останні кілька тижнів принесли послідовні поразки в групах Ліги чемпіонів від мюнхенської Баварії та Інтеру, але можна було говорити про те, що там команді відверто не пощастило. У середу вони могли повернути ситуацію на свою користь.

Через 90 хвилин величезного хвилювання та хаосу стало зрозуміло, що план Лапорти закласти майбутнє клубу, щоб миттєво стати конкурентоспроможним, не спрацював.

За винятком дива в двох групових іграх, що залишилися, команда Хаві повертається до менш гламурної та менш прибуткової фази плей-оф Ліги Європи, отже подальші фінансові проблеми та драма неминучі.

Про можливість такої катастрофи взагалі не йшлося під час загальних зборів у минулу неділю, які проходили в залі Auditorium 1899 на Камп Ноу.

Лапорта сказав, що "разом ми врятували Барсу", нагадавши всім про те, як клуб був майже банкрутом, коли він змінив Жосепа Бартомеу на посаді президента в березні минулого року.

Він пояснив, як використання різних фінансових важелів для запозичень із прогнозованих майбутніх прибутків створить "коло доброчесності", у якому клуб досягне успіху на полі та поза ним, а команда-переможець збільшить свої доходи настільки, що виплата позик не складе труднощів.

Здавалося, делегати, присутні від імені майже 150 000 "соціальних членів", однозначно погодилися, оскільки всі голоси, висунуті правлінням, були прийняті величезною більшістю.

Голосування за рахунками клубу на 2021-2022 роки, яке показало профіцит у розмірі 98 мільйонів євро (86 мільйонів фунтів стерлінгів) через включення 267 мільйонів євро, отриманих від продажу 10 відсотків майбутніх прав на телебачення Ла Ліги Sixth Street, було легко проведено з 548 голосами — за та 43 проти.

Бюджет на 2022-2023 роки, прогнозований прибуток після сплати податків у розмірі 275 мільйонів євро через включення 600 мільйонів євро з трьох інших важелів, також був проголосований із величезною перевагою — 478 делегатів "за", 35 "проти".

Також відбулося голосування щодо деталей домовленості про права на телебачення Sixth Street та створення нової компанії Barca Digital Entertainment, яка буде керувати планами клубу щодо криптовалют та NFT разом із партнерами Socios.com та Orpheus Media Жауме Руреса. Обидві опції зайшли легко, за підтримки близько 90 відсотків соціальних делегатів.

Навіть під час запитань із залу на загальних зборах не було сумнівів щодо того, куди рухається клуб.

Повідомлення знову полягало в тому, що використання цих важелів означає повернення Барселони — її фінанси покращилися, а команда знову стала конкурентоспроможною.

Більш реалістичні підсумки фінансів Барселони з’явилися, коли фінансовий віце-президент клубу Едуард Ромеу минулого тижня визнав, що "без доходу від "важелів" минулого року ми втратили б 106 мільйонів євро, а цього року (втрата становитиме) 210 мільйонів".

Це було нагадуванням про те, що каталонці досі живуть не за власними коштами і продовжують розплачуватися за помилки минулого.

Очевидно, що їхня команда все ще коштує набагато дорожче, ніж мала б. У 2021-2022 роках загальна сума витрат на зарплати та амортизовані трансферні суми становила 518 мільйонів євро, але в бюджеті підтверджується, що в 2022-2023 роках вона зросла на 27 відсотків до 656 мільйонів євро після підписання Левандовські, Рафіньї та ще п’яти нових гравців минулим літом.

Короткострокові виправлення з минулих сезонів постійно повертаються, щоб спричинити проблеми.

Важливими є зарплати гравців, які були відкладені в минулих сезонах, а тепер мають бути виплачені. Минулого тижня у центрі уваги знову були Френкі де Йонг, Марк-Андре тер Штеген і три "капітани" — Серхіо Бускетс, Жерар Піке та Жорді Альба — кожен з яких коштує клубу понад 40 мільйонів євро на рік. Із них тільки Тер Штеген добре почав сезон, тоді як поточний рівень ветеранів Бускетса і Піке був жорстоко підкреслений з Інтером.

Рахунки, опубліковані минулого тижня, також показують, що Барелона все ще має заборгованість за трансфери за кілька попередніх років, у тому числі за гравців, які більше не є у клубі, таких як Філіппе Коутіньо, Міралем П’яніч і Нету. Понад 100 мільйонів євро з цієї суми мають бути виплачені за цих гравців протягом наступних семи місяців.

Загальні збори також зосередили увагу на зусиллях правління збільшити "неважельні" доходи клубу. Прогнозований бюджет на цей сезон передбачає комерційний і спонсорський прибуток у розмірі 369 мільйонів євро — це на 38 відсотків більше, ніж минулорічні 267 мільйонів євро, а також значно більше, ніж 324 мільйони євро в 2019-20 роках, коли Ліонель Мессі ще був у клубі.

Ентузіазм навколо трансферного бізнесу минулого літа спричинив значне зростання відвідуваності.

Середня відвідуваність Камп Ноу в минулому сезоні становила 55 026 глядачів, що менше порівняно з 76 747 під час останньої повної кампанії до COVID-19. Середня кількість перших чотирьох ігор Ла Ліги, а також першої групової гри Ліги чемпіонів проти Вікторії Пльзень у сезоні-2022/23 становила 81 890 — це на 19 відсотків більше, або на 13 199 глядачів більше за кожну гру.

Це було проголошено як доказ того, що "доброчесне коло" вже працює. Зокрема, що гроші, витрачені на залучення перевіреної зірки, такої як Левандовські, були гарною інвестицією. Прибуття форварда з Баварії широко відзначалось, навіть коли іспанська радіостанція Cadena Ser повідомила, що клуб зобов'язався виплатити йому близько 100 мільйонів євро в цілому протягом наступних чотирьох сезонів після його 37-річчя.

Усе це здавалося занадто далеким, щоб про це хвилюватися, коли Левандовькі розпочав сезон, забив 11 голів у своїх перших восьми іграх за клуб. Але пов’язані з цим ризики повинні були бути більш зрозумілими, коли гравець збірної Польщі не продемонстрував видатний рівень у іграх з Баварією та Інтером, а інші літні підписання Рафінья та Маркос Алонсо також не вразили.

Але все-таки ніхто на загальних зборах минулого тижня серйозно не думав про те, що після Різдва вони можуть повернутися до Ліги Європи.

"Минулого сезону наслідки невдачі в групі Ліги чемпіонів склали 12 мільйонів євро", — сказав Ромеу. "Ми розраховували на недоотриманий дохід, але й заощадили кошти. Цього року ми прагнемо виграти Ла Лігу та дійти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів".

Цей прогноз майже напевно не буде досягнутий зараз і 12 мільйонів євро є дуже консервативною оцінкою вартості ще одного вибуття з групового етапу.

Навіть якщо вони просунуться далі в Лізі чемпіонів, прогнозується, що їхні доходи від трансляцій цього року впадуть на шість відсотків до 236 мільйонів євро, тому що з цього сезону вони почали платити Sixth Street 25 відсотків своїх доходів від телебачення Ла Ліги — 41 мільйон євро на рік.

Це доказ того, що незалежно від того, чи окупиться активація важелів, їх доведеться повернути.

Окрім цифр, вихід у плей-офф Ліги чемпіонів також є життєво важливим для іміджу клубу.

Імпульс має вирішальне значення для зростання їхніх шанувальників і збільшення доходів від комерційних партнерів. Неважко зрозуміти, чому ніхто на загальних зборах не хотів навіть думати про те, що гра в середу піде погано.

"Ми знаємо, що не можемо функціонувати вічно на основі важелів", — сказав Лапорта на загальних зборах, хоча незабаром додав, що "ми маємо реагувати на вимоги щодо негайних результатів якомога швидше". Як завжди, Ромеу був чіткішим.

"Якщо ми нічого не зробимо, з нинішньою структурою ми будемо втрачати 200 мільйонів євро щороку", — сказав він.

Очевидно, що "робити щось" означає продовжувати спроби вивести з платіжної відомості більше високооплачуваних гравців.

У бюджеті цього сезону передбачено 85 мільйонів євро, які будуть зібрані з інших джерел, причому найбільш очевидним шляхом є прибуток від торгівлі гравцями. "Ми повинні прискорити вихід або скасувати контракти, які все ще перевищують ринкову ставку", — сказав Хауме Гвардіола, президент економічної комісії клубу, на загальних зборах.

Барселоні вже було завдано удару з цього приводу, коли Атлетіко Мадрид переймався безстроковим трансфером Антуана Грізманна, що означало, що ієрархія Камп Ноу врешті-решт прийняла приблизно половину з 40 мільйонів євро, про які спочатку домовилися. Вони також хотіли б продати Де Йонга, а інші гравці можуть бути витіснені в січні або наступного літа.

Минулого тижня Ромеу припустив, що раніше одного з наступних сезонів, а саме 2024-25, ситуація в клубі навряд чи "нормалізується".

На цьому етапі Бускетс, 33-річний Альба та Піке підуть, хоча молодше ядро ​​команди Педрі, Рональд Араухо, Гаві та Ансу Фаті досягнуть таких етапів своєї кар'єри, коли їм знадобляться значні зарплати, щоб бути щасливими. У цьому сезоні 36-річний Левандовські отримає 32 мільйони євро.

Із загальних зборів було зрозуміло, що на цьому шляху буде активовано більше важелів.

Правління вже має дозвіл від socios продати 49 відсотків акцій клубного підрозділу BLM (Barca Licensing & Merchandising), хоча вони ще не змогли знайти відповідного партнера, готового заплатити те, що вони хочуть.

"Ми шукаємо галузевого партнера, але ми сказали, що не будемо здійснювати операції менш ніж за 300 мільйонів євро", — сказав Ромеу.

Іншим можливим варіантом був би продаж частки в музеї клубу, який є одним з найбільш відвідуваних туристичних об'єктів столиці Каталонії.

Союзник Лапорти Рурес вже припустив, що він може бути зацікавлений у сплаті авансу за частку в майбутніх доходах. Але це ускладнюється масштабним проектом реконструкції Камп Ноу, який вимагатиме закриття музею на значний проміжок часу протягом наступних кількох років.

Реконструкція також додала зобов’язань Барселоні: 1,5 мільярда євро мають бути виплачені протягом 25 років після завершення будівництва нового стадіону.

У короткостроковій перспективі наступного сезону це коштуватиме їм 50 мільйонів євро, оскільки будівельні роботи означають, що перша команда повинна грати на меншому (55 000 місць) і менш сучасному стадіоні Монжуїк.

На загальних зборах також говорили про інше, очевидно, магічне рішення, яке, як і раніше сподівається Лапорта, може врятувати їхнє майбутнє — Європейська Суперліга.

У своїй нещодавній промові він назвав Суперлігу "рішенням, якого потребує футбол" і "необхідністю" для клубу. Барселона, Реал Мадрид і Ювентус беруть участь у судовій боротьбі проти УЄФА в судовій системі Європейського Союзу, але ймовірність того, що Суперліга незабаром принесе сотні мільйонів євро, щоб повернути фінансову стабільність Барселони, залишається дуже низькою.

Про ті політичні баталії нагадали, коли гімн Ліги чемпіонів УЄФА засвистіли, що встигло стати звичаєм, на Камп Ноу перед грою в минулу середу.

Наступні 90 хвилин також показали, що такі мудрі фінансові рішення легші, ніж зібрати хорошу команду, яка може вигравати футбольні матчі.

Хаві був чітким на прес-конференції перед грою у вівторок. "Для нас це фінал", — сказав колишній плеймейкер.

Наступної ночі на стадіоні, безперечно, панувала атмосфера "зроби або помри": надворі лунали петарди та барабани, а офіційна кількість відвідувачів становила 92 302 особи — найбільший натовп глядачів у Барселоні до початку пандемії на початку 2020 року.

У першому таймі нерви підвищилися, коли Левандовскі пробив головою з лінії, а Рафінья втратив простий шанс на дальній штанзі. Але за п'ять хвилин до перерви рахунок був 1:0, коли Усман Дембеле з близької відстані вразив ворота. Рев натовпу був радістю, змішаною з полегшенням, і видавав страх, який відчували вболівальники.

Це справді мало вирішити все, але цього не сталося.

Жахливий захист від Піке дозволив Ніколо Бареллі зрівняти рахунок. На полі та за його межами панував шок, коли Лаутаро Мартінес влучив у ворота, зробивши рахунок 2:1 на користь гостей. Левандовські зробив рахунок 2:2, шалені заміни Хаві залишили команду без правого захисника, і Робін Гозенс ​​з Інтера скористався перевагою на фланзі.

Левандовські продемонстрував свою цінність фантастичним ударом головою, що зробив рахунок нічийним 3:3, але Барселоні потрібно подякувати Тер Штегену за два чудових сейви, які дозволили уникнути поразки, яка підтвердила б її виліт з Ліги чемпіонів після чотирьох ігор.

Зараз їм потрібне диво — якщо Інтер за два тижні переможе Вікторію на Джузеппе Меацца (чехи програли всі чотири матчі та мають різницю м’ячів мінус 13), навіть домашня перемога над Баварією того ж вечора не врятує Барселону від провалу та вильоту до Ліги Європи.

"Ця Ліга чемпіонів була для нас жорстокою", — сказав після матчу Хаві.

Капітан клубу Бускетс назвав гру міланців "хаосом" на іспанському телебаченні.

Весь клуб, від президента до вболівальників, виявився до цього не готовим.

Цього не повинно було статися — вони дотримувалися плану і дійсно вірили, що "Барса повернулася", як часто повторював Лапорта.

Дострокове вибуття цього сезону з клубних змагань УЄФА стане набагато гіршим збентеженням, ніж минулого року, коли Барселона могла стверджувати, що вони все ще не отямилися від літнього відходу Мессі, а Рональду Куману було важко тренувати розбалансований та психологічно нестійкий склад.

Увесь сенс використання всіх цих фінансових важелів і азартних ігор, позичаючи у власного майбутнього, полягав у тому, щоб переконатися, що жахіття минулого не повторяться. "Кола доброчесності», яких так прагне Лапорта, не запускаються грою у Лізі Європи.

Виступи в трьох іграх проти Баварії та Інтера також піднімають питання про те, чи були гравці, яких клуб підписав минулого літа — часто через особисті зв’язки Лапорти — правильними для команди. Інші в клубі цікавляться, чи є Хаві тим тренером, щоб отримати максимум від талановитої команди, над якою так старанно працювало правління.

Докази свідчать про те, що драма в Барселоні ще не закінчилася. Гра в середу стала сильним ударом по самооцінці клубу та його перспективам на полі та поза ним.

Із огляду на те, що Лапорта так публічно і рішуче прийняв політику використання короткострокових виправлень, щоб дати старт команді, активація чергових важелів виглядає реально.

Чи буде це справді добре для клубу в довгостроковій перспективі чи ні, залишається спірним, проте Барселона зайшла занадто далеко, щоб полишити цю ідею.

За матеріалами The Athletic