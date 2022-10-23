Іспанія

Завершилися 2 матчі 11-го туру чемпіонату Іспанії.

У неділю ввечері пройшли ще 2 матчі одинадцятого туру іспанської Ла Ліги.

Вільярреал після фіаско на Камп Ноу реабілітувався за рахунок перемоги над Альмерією, яку підопічні Унаї Емері здобули на останніх секундах і граючи у меншості — Баена отримав другу жовту і червону під час святкування голу.

Що ж до Жирони та Осасуни, то матч у Каталонії завершився нічиєю з вдома голами наприкінці першого тайму.

Вільярреал — Альмерія — 2:1

Голи: Баена, 56, Джексон, 90+4 — Мелеро, 31

Вільярреал: Рульї — Манді (Кіко, 46), Альбіоль, Пау Торрес, Мохіка — Парехо, Кокелен (Сантос, 87) — Чуквуезе (Трігерос, 62), Баена, Морено (Джексон, 46) — Моралес (Груневелд, 87)

Альмерія: Пачеко — Посо, Каіку, Елі, Чумі, Ак'єме — Робертоне (Пуйгмаль, 78), Егуарас (Сезар, 78), Мелеро (Лазаро, 86) — Лео Баптіастао (Ембарба, 55), Туре (Рамазані, 86)

Попередження: Морено, Баена, Пау Торрес — Ак'єме.

Вилучення: Баена, 56 (друге попередження), Морланес (58, за межами поля, Вільярреал).

Жирона — Осасуна — 1:1

Голи: Д. Лопес, 45+1 — Барха, 37

Жирона: Гассаніга — Коуту, Буено, Лопес, Каррера (Гутьєррес, 74) — Еррера (Рейньєр, 74), Ромеу, А. Гарсія — Вальєхо (Фернандес, 55), Кастельянос (Стуані, 81), Вілья (Рікельме, 55)

Осасуна: Еррера — Відаль, У. Гарсія, Крус, Санчес — Монкайола, Торро (Брашанац, 64), Гомес (Ібаньєс, 82) — Пенья (Ороц, 64), Авіла (Кіке, 82), Ез Абде (Барха, 8)

Попередженя: Гутьєррос, Рейньєр — Торро, Відаль, Крус.

Відзначимо, що о 22:00 у рамках чемпіонату Іспанії розпочнеться матч між Барселоною та Атлетіком із Більбао.