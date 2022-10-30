Іспанія

Підопічні Хаві мають 10 сухих матчів після 12 стартових турів чемпіонату Іспанії.

У матчі 12 туру іспанської Ла Ліги Барселона в гостях мінімально обіграла Валенсію (1:0).

Таким чином, Барселона провела десятий сухий матч у перших 12 стартових турах чемпіонату Іспанії.

За інформацією OptaJose, Барселона – перша команда в історії Ла Ліги, якій вдалося 10 разів зіграти на нуль після перших 12 турів.

Воротар "блаугранас" Марк-Андре тер Штеген — перший воротар в історії чемпіонату Іспанії, який не пропустив у десяти матчах за підсумками перших 12 турів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Валенсія — Барселона.