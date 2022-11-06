Іспанія

Стосунки між футболістами давно зіпсувалися.

Вчора, 5 листопада, відбувся останній матч Жерара Піке в професійній кар'єрі. Барса обіграла Альмерію (2:0), а легендарний захисник зі сльозами на очах попрощався з Камп Ноу.

Попри несподівану заяву Піке та бурхливу реакцію футбольного світу на рішення про закінчення кар'єри, свою думку щодо ситуації досі не висловив Лео Мессі, з яким Жерар грав в Барсі з 2008 по 2021 рік.

За повідомленням El Nacional, Мессі не планує публічно прощатися з Піке. Це пов'язано з конфліктом футболістів, який з'явився останніми роками. Одна з причин доволі банальна — гроші. У січні 2022 року Мессі розчарувало рішення Піке не знижувати зарплату, оскільки цей крок з боку Жерара був необхідний, щоб Лео залишився у каталонському клубі. Після даного рішення стосунки між футболістами зіпсувалися.

Football.ua у матеріалі розповідає про причини відходу Жерара з Каталонії та згадує найяскравіші моменти Легенди.