Іспанія

Дивіться огляд матчу чемпіонату Іспанії на Football.ua.

У завершальному матчі 13 туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал сенсаційно поступився іншому клубу зі столиці Іспанії — Райо Вальєкано.

Рахунок зустрічі — 3:2 на користь господарів, які відсвяткували третю перемогу поспіль. У той же час для "галактікос" ця поразка стала першою за півроку у рамках чемпіонату. Реал втратив першу сходинку, пустивши нагору Барселону.

Відзначимо, що "вершкові" провели лише 2 поєдинки без пропущених м'ячів у нинішньому розіграші Ла Ліги.

Огляд мадридського дербі:

Райо Вальєкано — Реал 3:2

Голи: Комесанья, 5, А. Гарсія, 44, Трехо, 66 (пен.) — Модрич, 37 (пен.), Мілітао, 41



Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Баллю, Лежен, Катена, Ф. Гарсія — Комесанья (Сісс, 80), Валентин — Паласон (Чавварія, 88), Трехо (У. Лопес, 71), А. Гарсія (Санчес, 89) — Камельо (Фалькао, 88)



Реал: Куртуа — Карвахаль (Васкес, 85), Мілітао, Алаба, Менді (Начо, 85) — Вальверде, Чуамені (Камавінга, 69), Модрич (Діас, 79) — Асенсіо, Родріго, Вінісіус



Попередження: Катена, Трехо, Баллю, Чавварія — Вінісіус, Модрич, Карвахаль, Родріго, Васкес.