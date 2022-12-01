Іспанія

Німець цікавий каталонському клубу.

Капітан Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган цікавий Барселоні, повідомляє Diario Sport.

Основний опорник "блаугранас" Серхіо Бускетс, ймовірно, покине клуб в кінці сезону, Гюндогана хочуть підписати йому на заміну. Зазначається, що це рішення головного тренера клубу Хаві. Також він попросив людей у ​​Ман Сіті розповісти про те, як футболіст поводиться поза полем.

Ще один факт на користь каталонців, що у Гюндогана той же самий агент, що й у захисника Андреаса Крістенсена, який перейшов до клубу цього літа.

Раніше ми писали, що також Барса зацікавлена в трансфері Тілеманса.https://football.ua/spain/491477-barselona-zacikavlena-v-transferakh-gjundogana-i-tilemansa.html